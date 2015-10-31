باكستان تؤكد متانة علاقاتها مع المملكة في مختلف المجالات

أكدت باكستان عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات لا سيما مجالي الأمن والدفاع.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قاضي خليل الله في الإيجاز الصحفي الأسبوعي للوزارة أمس رداً على سؤال أحد الصحفيين عن طبيعة التمرين المختلط التعبوي الأول (الشهاب) بين قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية ونظيرتها الباكستانية، والذي اختتم فعاليته أمس بمركز مكافحة الإرهاب التابع للجيش الباكستاني في منطقة جهلوم بإقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضح قاضي خليل الله أن تمرين (الشهاب) يأتي ضمن التعاون الدفاعي والأمني بين المملكة وباكستان، ويهدف إلى تعزيز مهارات القوات القتالية في البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.