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مدير شرطة جازان يطمئن على صحة العريف المعيدي

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مدير شرطة جازان يطمئن على صحة العريف المعيدي مدير شرطة جازان يطمئن على صحة العريف المعيدي

    زار مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي العريف حسن محمد المعيدي أحد منسوبي إدارة التحريات بشرطة منطقة جازان الذي تعرض لهجوم ثعبان سام أثناء أدائه لمهام عمله في منطقة جبلية وعرة بمحافظة العارضة.

وكان في استقبال اللواء الدويسي بمستشفى العميس بجازان مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان الرائد عبدالرحمن الزهراني، والفريق الطبي المشرف على حالة العريف المعيدي وقاموا باصطحابه لقسم العناية المركزة والالتقاء بالعريف حسن معيدي والاطمئنان على صحته.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي بشرطة منطقة جازان المقدم محمد الحربي أن العريف المعيدي يتلقى العناية الطبية اللازمة وحالته مستقرة وبدأ يتماثل للشفاء ولله الحمد.

كما نقل اللواء الدويسي له تحيات واطمئنان مدير الأمن العام ومتابعته لحالته أولا بأول.

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