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القصيم: وفاة طفل بعد سقوطه في فتحة صرف صحي

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    توفي طفل في مركز النقرة بالقصيم بعد سقوطه في فتحة صرف صحي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه في مساء الخميس الماضي تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن فقدان طفل يبلغ من العمر قرابة سنتين ونصف بعد أن كان يلهو مع أقرانه قرب منزل ذويه بمركز النقرة غربي محافظة عقلة الصقور.

موضحاً أنه تم العثور عليه داخل فتحة صرف خاصة بأحد المنازل المجاورة، وجرى انتشال الجثمان بعد الاستعانة بفرق الدفاع المدني ونقله لمستشفى محافظة عقلة الصقور لإجراء الفحوصات الطبية وتحديد سبب الوفاة، فيما يجري العمل من قبل مخفر شرطة النقرة لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة للحادثة.

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