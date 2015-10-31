محاصرة سوق الخضار بالعزيزية وضبط 150 مخالفاً

أمر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتفعيل نشاط الجهات الأمنية في لجان السعودة بإمارة منطقة الرياض ومساندتها لجان السعودة بإمارة منطقة الرياض؛ لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل العاملين في الأنشطة المختلفة خصوصاً العاملين في أسواق الخضار، ومن يستغلون بعض الأرصفة للبيع.

وبدأت شرطة منطقة الرياض، ممثلة بإدارة الضبط الإداري ودوريات أمن منطقة الرياض وإدارة التحريات والبحث الجنائي، بمساندة لجان السعودة بإمارة منطقة الرياض، في تنفيذ حملات مفاجئة على عدد من المواقع، كان من أبرزها تنفيذ حملة أمنية مفاجئة على المخالفين بسوق العزيزية المركزي للخضار والفاكهة، أسفرت عن ضبط أكثر من 150 مقيماً من جنسيات مختلفة يعملون في بيع الخضار والفاكهة ثبت تورطهم في مخالفة تعليمات السعودة.

نشر فرق البحث السرية يحدد مواقع المخالفين قبل أيام من الحملة

الحملة الأمنية التي انطلقت فجر الثلاثاء ورافقتها "الرياض"، بقيادة رئيس لجنة السعودة بمقام الإمارة العقيد سالم البلوي، بدعم ومساندة من الجهات الامنية، ومتابعة وتوجيه من مدير شرطه منطقه الرياض اللواء سعود الهلال، ومدير إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض، ارتسمت معالمها قبل تنفيذها بنشر الفرق السرية من إدارة التحريات والبحث الجنائي ولجان السعودة بإمارة منطقة الرياض، وتحديد المباسط التي يديرها الوافدون المخالفون لنظام السعودة، وبعض المخالفين لنظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة، وتحديد أوقات الذروة والتواجد لهم.

وفي تمام الساعة الرابعة فجراً ليوم الثلاثاء، كانت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة الضبط الإداري ودوريات أمن منطقة الرياض وإدارة التحريات والبحث الجنائي ولجان السعودة بإمارة منطقة الرياض قد طوقت المواقع، ونفذت عمليات الضبط في وقت قياسي استمرت لما يقرب من خمس ساعات، أسفرت عن ضبط أكثر من 150 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ولنظام السعودة، وتمت إحالتهم لإدارة الوافدين لتطبيق الأنظمة المعمول بها وترحيل المخالفين، وتطبيق المخالفات على المتسترين عليهم. كما ستواصل لجنة السعودة أعمالها خلال الإيام المقبلة لملاحقة العمالة الوافدة التي تضيق على المواطنين في بعض الأعمال المحصور العمل فيها على السعوديين، وستقوم اللجنة بحملات مفاجئة على بعض المواقع والمحال التجارية في أوقات مختلفة، بمساندة الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض.