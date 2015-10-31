النائب المتهم نجله بحيازة سلاح يتبرع بسيارة إسعاف لأهالى العامرية

أعلن راغب ضيف الله النائب الفائز بمقعد دائرة العامرية فردى عن تبرعه بسيارة إسعاف، وذلك نظراً لعدم وجود سيارة إسعاف ثابتة بمنطقة النهضة فى الإسكندرية.

وقال ضيف الله، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التبرع بسيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى لمنطقة النهضة، وأن هذه ليست البداية، حيث تم فى السابق تجهيز أكثر من مدرسة بمنطقة النهضة ولن تكون النهاية، مؤكدًا دعمه الدائم لأهالى المنطقة.

يذكر أن نجل النائب يواجه حاليًا تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وتم احتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات بنيابة شرق الإسكندرية.