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اليوم.. افتتاح المعرض الأول للهيئة العربية للتصنيع بالشرقية

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اليوم.. افتتاح المعرض الأول للهيئة العربية للتصنيع بالشرقية اليوم.. افتتاح المعرض الأول للهيئة العربية للتصنيع بالشرقية
يفتتح الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم السبت، الموافق 31 أكتوبر 2015 معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الإنتاج الحربى، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهراً على أرض الاستاد الرياضى بالزقازيق، بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال.

وتعرض الهيئة منتجاتها المختلفة من سيارات مجهزة لبيع الخضروات والمأكولات وأدوات كهربائية ومنزلية وأثاث للعروسين بأسعار المصنع.

وقال محافظ الشرقية، إن هناك تيسيرات أخرى لبيع هذه المنتجات عن طريق مبادرة برنامج "مشروعك" التى تتبناها وزارة التنمية المحلية، حيث تم عمل مقر لموظفى أربع بنوك للتعاقد معهم للدفع عن طريق مشروعك وتقسيط المبالغ للشباب.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة ستقوم بتقديم كل يد العون، وإزالة كافة العقبات أمام الشباب بهدف إيجاد فرص عمل لهم بعيدة عن الوظائف الحكومية.

وأكد اللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة أنه تم عمل الدعاية اللازمة لإعلام كافة المواطنين بالمعرض، حيث توجد مستلزمات الأسرة وجهاز العروسين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى أنه تم تسيير سيارات من مشروع النقل الداخلى بالمحافظة لمساعدة الجمهور للوصول إلى مقر المعرض، كما تقوم هذه السيارات أيضاً بنقل المواطنين من كافة المراكز ونقلهم إلى مقر المعرض للتسهيل عليهم فى عملية الانتقال، علماً بأنه تم وضع بعض من المنتجات للهيئتين على البوابة الإلكترونية وممكن التعرف عليها.

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مصر 365