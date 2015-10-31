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رئيس الشركة المالكة للنهار: ريهام ليست شيطان ولا برنامجها مسيء

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رئيس الشركة المالكة للنهار: ريهام ليست شيطان ولا برنامجها مسيء رئيس الشركة المالكة للنهار: ريهام ليست شيطان ولا برنامجها مسيء

دافع عمرو قورة، رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا المالكة لتلفزيون «النهار»، عن المذيعة ريهام سعيد ، وتعليق برنامج «صبايا الخير»، واصفًا هذه القرارات التي اتخذتها إدارة تليفزيون النهار بشأن أزمة السعيد بالفجائية، وطالب بتحقيق في الموضوع قبل تنفيذ هذه القرارات.   

وقال قورة، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردًا على تعليق برنامج «صبايا الخير»: «إحنا مبناخدش قرارات فجائية، لازم يتعمل تحقيق الأول، وبعدين هي ريهام شيطان ولا برنامجها مسيء؟ كلنا مليانين أخطاء، لو فتشنا جوا أنفسنا سنجد بلاعات و بكابورتات، إحنا حانحقق، ولو طلعت مخطئة ستحاسب بالطريقة اللي نراها مناسبة للخطأ».

 

وأضاف «قورة»: «باسم يوسف وأصحابه عاملين حفلة عليا في تويتر، لأني رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للقناة...بس معلش، أنا عارف إن كلها زعلانة بس ده تار بايت من زمان (في إشارة لانتقادات باسم يوسف لهم)».

كانت تليفزيون النهار أصدرت بيانًا رسميًا قالت فيه «قررت شبكة تليفزيون النهار إلغاء حلقة اليوم بين الإعلامي خالد صلاح والإعلامية ريهام سعيد، كما قررت تعليق إذاعة برنامج صبايا الخير وفتح تحقيق موسع بشأن الحلقة المثار بسببها الجدل. كما تؤكد شبكه تليفزيون النهار اعتذارها لكل من استاء من الحلقة المذكورة وتؤكد على احترامها لكل سيدة وفتاة من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم، وتؤكد أن كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤوسنا سنظل نحترمهم ونقدرهم، نعتذر للجميع مرة أخرى حفظكم الله وحفظ الله مصر».

 

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