قصة دعاء النبي محمد الذي اقتبسته ريهام سعيد بعد أزمتها (تقرير)

على خلفية الأحداث المتلاحقة في قضية الإعلامية ريهام سعيد، حول الحلقة الاخيرة من برنامجها «صبايا الخير»، والتي تناولت أزمة الفتاة سمية طارق والشهيرة إعلاميًا بـ«فتاة المول»، لجأت الإعلامية المثيرة للجدل إلى الدعاء ورفعت يدها للسماء، لمواجهة الحملة الشرسة التي تعرضت لها من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسببت في قطع كل المساندات من إدارة القناة وتحويلها للتحقيق بعد انسحاب الرعاة من رعاية برنامجها.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها على «فيس بوك» دعاء شهير يعرفه أغلب المسلمين قالت فيه: "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. لمن تكلني؟ لعدو يتجهمني أم قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا عقابك.. لك العتبي حتي ترضي ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وتعود قصة الدعاء الذي اختارته إعلامية «صبايا الخير» بذكاء وحكمة، إلى عصر ما قبل الهجرة عندما ذهب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آل ثقيف يدعوهم لدين الإسلام، ولننظر إلى ما حدث له هناك حين لقي أول شخص منهم يدعوه للإسلام من أبناء عبد ياليل فقال أحدهم: إما وجد الله رجلا غيرك يبعثه؟! وقال الثاني: لأشقن أستار الكعبة إن كنت نبيا و قال الثالث: إن كنت نبيا حقا فأنت أعظم خطرًا من أن أحدثك وإن كنت كاذبا فأنا لا أحدث كاذبا.

> وتعرض النبي الكريم للضرب بالحجارة من الأطفال والكبار وكان يضرب فيقع على الأرض فيحمل من ساعديه ثم يضرب فيحمل من ساعديه حتى سقط و الغلمان تجري وراؤه و تنعته بالجنون.

ووقف رسول الله حزينًا دامع العين دامي القدمين يجأر إلى الله بالشكوى ودعا بهذا الدعاء:

> «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. لمن تكلني؟ لعدو يتجهمني أم قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا عقابك. لك العتبي حتي ترضي ولا حول ولا قوة إلا بالله".

> تهتز السموات لدعاء النبى وأرسل الله تعالى إليه ملك الجبال يستأذنه ان يطبق عليهم الاخشبين و هما جبلان بمكة فماذا كان رد الرسول عليه الصلاة والسلام له؟ قال "لا عسى الله ان يخرج من أصلابهم من يعبد الله».



> هذه قصة دعاء النبي (صلي الله عليه وسلم)، عندما تعرض للظلم من أهل الطائف والتي اقتبسته ريهام سعيد ونشرته عبر صفحتها من أجل أزمة مرت بها وكانت سببا فهل هذا سبب وسر نشر الدعاء وهل كانت ريهام سعيد تعلم قصة الدعاء من اجل نشره بسبب أزمة تمر بها؟