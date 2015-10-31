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العليا للانتخابات: نسبة المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات 21 %

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العليا للانتخابات: نسبة المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات 21 % العليا للانتخابات: نسبة المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات 21 %

قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في المرحلة الأولى للانتخابات ممن يحق لهم التصويت بعد استبعاد 4 دوائر لم تجري فيها الانتخابات، بلغ 25 مليون و582 ألف و518 ناخب، وأن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بلغ مليون 554 ألف 600 ناخبًا، وذلك بنسبة حضور بلغت نحو 21% من إجمالي من يحق لهم التصويت.

 

وأضاف عباس - في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الجمعة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مدافعا عن نسبة التصويت الضعيفة مبررًا ذلك، بأن هذه النسبة في الجولة الأولى بلغت نحو 26% وهي ليست الأقل في تاريخ الانتخابات التشريعية في ، موضحاً أنه كانت هناك انتخابات لمجلس الشعب جرت في عام 2005 بلغت نسبة المشاركة فيها 23%، وفي سنة 2012 جرت انتخابات لمجلس الشورى بلغت نسبة المشاركة فيها 12% فقط.

 

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