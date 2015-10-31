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مناوشات بين الطائرات الروسية والأمريكية في شبه الجزيرة الكورية (صور)

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مناوشات بين الطائرات الروسية والأمريكية في شبه الجزيرة الكورية (صور) مناوشات بين الطائرات الروسية والأمريكية في شبه الجزيرة الكورية (صور)

اعترضت طائرات استطلاع روسية، الجمعة، حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس» رونالد ريجان، أثناء عبورها المياه الدولية جنوب شبه الجزيرة الكورية في تشكيل بحري يضم سفنًا حربية لكوريا الجنوبية أثناء تدريبات مشتركة بدأت في 27 أكتوبر الجاري، وذلك حسب ما أفاد موقع ميليتري الأمريكي.   

وأضاف الموقع الأمريكي «أن الطائرات الروسية اقتربت حتى مسافة 1 ميل بحري(1.8 كيلومتر) من حاملة الطائرات الأمريكية، مشيرًا إلى أن طائرات إف ـ 18 سوبر هورنت الأمريكية انطلقت لاعتراضها، موضحاً أن الأمريكيين حاولوا التواصل مع الطائرات الروسية طراز تو ـ 142، لكنهم لم يحصلوا على إشارة اتصال معهم، وذلك وفقًا للمتحدث الرسمي لقيادة الأسطول السابع الأمريكي ».

 

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