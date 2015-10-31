خطـة التنمية العاشرة : 444 مليار ريال للصحة والخدمات الاجتماعية و664 ملياراً للتجهيزات الأساسية.. و1199 ملياراً لتنمية الموارد البشرية

كشفت وثيقة خطة التنمية العاشرة (37-1441) عن استهداف برامجها ومشروعاتها إنشاء مليون و250 ألف وحدة سكنية على مدى سنوات الخطة من خلال توفير وزارة الإسكان لنحو 300 ألف مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية، وتمويل الوزارة ل 300 ألف وحدة سكنية وبنائها في مختلف مناطق المملكة، وتمويل الصندوق العقاري ل250 ألف وحدة سكنية وتقديم 20 ألف قرض استثماري للإسهام في دعم المخزون الإسكاني في مناطق المملكة، وتمويل القطاع الخاص ل700 ألف وحدة سكنية.

ومن أبرز برامج ومشروعات الخطة حسب تقرير الوثيقة الذي حصلت عليه "الرياض" افتتاح مستشفيات جديدة عامة وتخصصية ومرجعية بطاقة 15 ألف سرير وتشغيلها، خلال سنوات الخطة، والبدء في إنشاء مستشفيات عامة وتخصصية تضم نحو 11 ألف و500 سرير وإنشاء مستشفيات إحلال تضم 1956 سريرا بهدف بلوغ معدل 3،5 سرير لكل 1000 نسمة من السكان، وافتتاح 750 ألف مركز رعاية صحية أولية منها 86 مركزاً مرجعياً تتوافر فيه خدمات رعاية صحية أولية متكاملة.

الوصول بالمدارس إلى أكثر من 30 ألفاً.. وافتتاح 97 كلية تقنية للبنات.. وإنشاء ست جامعات

افتتاح 750 مركز رعاية أولية.. وإنشاء وإنتاج وتشغيل مستشفيات عامة وتخصصية تضم 37 ألف سرير

1199 مليار ريال لتنمية الموارد البشرية لإنفاقها على التعليم والتدريب والعلوم والتقنية خلال مدة الخطة

وفي مجال التعليم تسعى الخطة إلى الوصول بعدد المدارس في التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي إلى نحو 30 ألف و200 مدرسة تستوعب نحو خمسة ملايين و500 ألف طالب وطالبة بنهاية الخطة، والتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة والوصول بعدد الملتحقين برياض الأطفال إلى 396 ألف و600 طفل بنهاية الخطة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية من الطلاب المنتظمين ليبلغ عدد المستجدين نحو مليون و300 ألف طالب وطالبة وعدد الخريجين أكثر من 799 ألف طالب وطالبة خلال الخطة.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة افتتاح 68 كلية تقنية جديدة للبنين و97 للبنات، مما يرفع الطاقة الاستيعابية لكليات البنين بنهاية الخطة إلى 200 ألف متدرب، واستيعاب نحو 270 ألف متدرب مستجد، وتخريج نحو 189 ألف خريج، ولكليات البنات إلى نحو 180 ألف متدربة، واستيعاب 239 ألف متدربة مستجدة وتخريج 129 ألف خريجة، إضافة إلى افتتاح وتجهيز 51 معهداً تقنياً عالياً للبنات، مما يرفع الطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد بنهاية الخطة إلى 153 ألف متدربة واستيعاب أكثر من 87 ألف متدربة مستجدة وتخريج أكثر من 37 ألف متدربة.

وفيما يخص تنمية الموارد البشرية خصصت الخطة نحو 1199 مليار ريال لهذا القطاع ليتم إنفاقها على التعليم، والتدريب والعلوم والتقنية خلال مدة الخطة، وتشكل هذه المبالغ نحو 45،5%، وهي النسبة الأكبر من مجموع المخصصات المعتمدة في خطة التنمية العاشرة لقطاعات التنمية، وتزيد بنسبة نحو 19،9% عن المبالغ التي أنفقت على قطاع تنمية الموارد البشرية خلال خطة التنمية التاسعة.

وخصصت الخطة نحو 444 مليار ريال للإنفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وتشكل هذه المبالغ نحو 16،9% من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية وتزيد عن بنسبة 23،7% عن المبالغ التي أنفقت على قطاع التنمية الاجتماعية والصحية خلال الخطة التاسعة.

وتستهدف الخطة إنفاق 664 مليار ريال على تنمية التجهيزات الأساسية وتشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان وتهدف الخطة على صعيد خدمات الإسكان إلى ترقية الأطر التنظيمية لقطاعه وتمكينه من زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية مع تعزيز قدرات سوق الإسكان، ويشكل المبلغ المرصود للتجهيزات الأساسية أكثر من 25% من مجموع المخصصات المعتمدة في الخطة كما أنه يزيد بنسبة تتجاوز 72% عن الإنفاق الفعلي على القطاع خلال خطة التنمية التاسعة. وتضمنت خطة التنمية العاشرة زيادة نسبة إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من 17% إلى 38%، كما تستهدف الخطة إنشاء ثلاث جامعات تقنية وثلاث تطبيقية، وابتعاث أربعة آلاف محاضر ومعيد سنوياً، وتخريج نحو 58 ألف مبتعث خلال سنوات الخطة العاشرة، وزيادة معدل القضاة إلى السكان من نسبة (1/35580) عام(351436 إلى (1/10000) في عام 401414. وتستهدف خطة التنمية العاشرة أن يبلغ مجموع المبالغ اللازمة لتمويل مشروعات التنمية 2336 مليار ريال وتزيد مجموع هذه المبالغ بنسبة 32% عن حجم الإنفاق في خطة التنمية التاسعة، وفي مجال النقل تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات النقل العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام والقطيف ومحافظة جدة، من شبكات القطارات وشبكة متكاملة من الحافلات وإنشاء طريق عسير جازان الجديد واستكمال طريق تبوك المدينة المنورة الرابع وطريق ينبع الجبيل السريع وطريق القصيم مكة المكرمة السريع.