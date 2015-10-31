قائد الجيش الباكستاني: سنرد بالقوة على أي خطر يهدد سيادة المملكة

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف أن أي تهديد لسيادة ووحدة أراضي المملكة سيثير رد فعل قوياً من جانب باكستان.

وأوضح شريف خلال حضوره الفعاليات الختامية للتمرين المختلط التعبوي الأول (الشهاب) بين قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية ونظيرتها الباكستانية بمركز مكافحة الإرهاب التابع للجيش الباكستاني في منطقة جهلوم بإقليم البنجاب الباكستاني أمس، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، أن المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية تتمتعان بعلاقات أخوية قوية تستند على التعاون الوثيق.

وأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني موقف بلاده الثابت تجاه المملكة وقال: "إن باكستان سترد بالقوة على أي خطر يهدد سيادة ووحدة أراضي المملكة"، موضحاً أن تمرين (الشهاب) المشترك يجسد التعاون الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين في محاربة الإرهاب.