وزير الخارجية العراقى يدعو لوقف نزيف دم الشعب السورى

>دعا وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى إلى ضرورة وقف نزيف الدم فى سوريا الذى استمر لأكثر من أربع سنوات، و قال: إن "العراق يتعاطف مع الشعب السورى، ونحذر من ارتباط الإرهاب فى سوريا وجماعات فى دول الجوار".

وأكد الجعفرى فى تصريح صحفى مساء الجمعة على هامش اجتماع فيينا لمناقشة الأزمة السورية ضرورة الاستماع إلى صوت العراق لأنـه اكتوى بنار الإرهاب بسبب امتداداته، وقال: إنَّ وجهة نظر العراق إزاء الأزمة السورية تتلخـَّص فى أن الحل والقرار النهائى فى تحديد مَن يحكم سوريا وشكل النظام يجب أن يكون بيد الشعب السورى وحده.

و أضاف: أنَّ الاجتماع أظهر جدية ورغبة فى حل الأمور الخلافـية إلا أنـها ليست كافية ما لم تعقبها خطوات عملية على الأرض، مشيراً إلى أنَّ الهدف من هذا الاجتماع هو إيجاد إطار عمل يضمن وقف إطلاق نار شامل غير مشروط توافِق عليه جميع الأطراف المُتنازِعة يعقبه السماح بدخول المساعَدات الإنسانية إلى جميع السوريين.

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