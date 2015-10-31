ضبط 2 من المتهمين بأعمال شغب فى الانتخابات بجهينة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على 2 فى واقعة المحضر رقم 6048 جنح مركز جهينة لسنة 2015، بشأن ما تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين اللجان بمدرستى الجهاد القديمة والجديدة الكائنتين بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، بحدوث مشادة كلامية بالقرب من مقار اللجان بين أنصار المرشحين.

وتطورت المشادة إلى قيام الطرفين بالتراشق بالطوب والحجارة، وحال تدخل القوات للفصل بينهما، أصيب النقيب محمود صبرى ضابط وحدة مباحث المركز "بجرح قطعى بفروه الرأس وسحجات سطحية بالذراع الأيمن"، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بينهم وتفريقهم.

وأشارت التحريات، إلى أن مرتكبى الواقعة، 12 شخصًا من أنصار المرشحين وجميعهم يقيمون بناحية جهينة الغربية – دائرة المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين.

وتنفيذًا لقرار النيابة العامة تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية بإشراف العميد خالد الشاذلى، وبرئاسة الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط "ع. م" و"و. ز"، وجار ضبط باقى المتهمين، فتم تحرر محضر ملحق بالمحضر الأصلى، والعرض على النيابة العامة.