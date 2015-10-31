السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابق واحد بالمراغة فى سوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بناحية نجع خليفة دائرة مركز المراغة، فى منزل مكون من طابق واحد دون وقوع خسائر بالأرواح.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال، يفيد بنشوب حريق بمنزل عامل بدائرة مركز المراغة، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، والنقيبين أحمد مصطفى المشنب وأمير الحويج، بنشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالخشب ملك "هانى.ر.ج"، 31 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى نفوق كمية من الطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4751 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.