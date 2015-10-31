إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالمراغة فى سوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزى 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث دراجة بخارية كانوا يستقلونها بدائرة المركز.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة، يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية باستقبال المستشفى "طه.أ.إ" 45 عامًا عامل مصاباً "بجرح عرضى بالجفن السفلى للعين اليسرى ونزيف مستمر من الجفن"، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، و"صلاح.ا.ع"، 20 عاما عامل، مصاباً بجرح رضى متهتك بالشفة العليا وكدمة بمؤخرة الرأس، و"أحمد.ض.م"، 21 عاًما عامل، مصاباً بجرح رضى أعلى العين اليسرى وآخر بفروة الرأس وكدمة رضية بالصدر من الناحية اليمنى وآخرى بالكوع الأيسر واشتباه كسر به وسحجات بالساق اليسرى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام وجميعهم يقيمون بناحية بنى هلال.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16183 جنح المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.