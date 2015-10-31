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ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بأطفيح

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ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بأطفيح ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بأطفيح
ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش خلال حملة أمنية بدائرة قسم العياط بالجيزة.

كان العميد عبد الحكيم سعد مفتش المباحث تلقى إخطارا من المقدم محمد سعد رئيس المباحث يفيد ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش، واعترف بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

كما تم ضبط عاطل بحوزته 500 قرص ترامادول خلال حمله أمنية بإشراف الرائد محمد مسعد معاون قسم ثانى أكتوبر، بعد اعترافه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيقات.

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