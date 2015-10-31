الأغانى الشعبية والوطنية سلاح المرشحين فى الشرقية

ومرشح رابع يلجأ لأغانى وطنية مقتبسة من ثورتى 25 يناير و30 يونيو

فى مخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة ببدء الدعاية الانتخابية لمرشحى الجولة الثانية والتى لم تنطلق بعد، لجأ عدد من المرشحين لمجلس النواب بالشرقية، لاستخدام الأغانى الشعبية للدعاية لأنفسهم داخل دوائرهم الانتخابية لكسب أكبر عدد من المؤيدين قبل انطلاق ماراثون الجولة الثانية.

على مصيلحى "الكرسى بتاعك " و"نائب البرلمان"

>ونشرت الحملة الرسمية للدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الأسبق، مرشح دائرة أبو كبير، 4 كليبات غنائية عبارة عن قصيدتين منها "الساعة" وأاغنيتان "الكرسى بتاعك" و"نائب البرلمان"، وقالت الحملة إن أنصار ومحبى الوزير السابق بالدائرة هم من تطوعوا لتأليف تلك الأغانى.

ومن بين الأغانى "مصيلحى نائب البرلمان" وهى على نفس لحن أوبريت "تسلم الأيادى" وجاء فيه "على مصيلحى عارفينه من زمان.. على مصيلحى عارفينه من زمان.. على المصيلحى نائبنا عشان هو حبيناب".

نايف فى منيا القمح

>ونجد أيضا المرشح المستقل العمدة نايف جير الله بدائرة منيا القمح، نائب الدائرة الأسبق لدورتين، غنى له المطرب الشعبى شعبان عبدالرحيم خصيصا أغنية ويقول فية "العمدة راجل طيب وسمح ويخدم الصغير والفقير والناس كلها حواليه".

ورغم أن الأغنية مضى عليها أكثر من عام، إلا أن أنصار المرشح يستخدمونها حتى اليوم فى الدعاية له، وفى المؤتمرات الخاصة واللقاءات الانتخابية الخاصة به.

أستاذ جامعى يروج بـ"اخترناه"

>وفى دائرة ديرب نجم ابتكرت الحملة الانتخابية للمرشح الدكتور عبد الباقى تركيا الأستاذ بمعهد البحوث، كليب يضم زيارات وجولات المرشح مدمج عليه مقطع من الأوبريت الشهير "اخترناه"، حيث تم استقطاع المقدمة منه.

ويجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد الباقى تركيا هو شقيق النائب الراحل رضا تركيا والنائب سرور تركيا، وترشح لاستكمال مسيرة العائلة النيابية ويعتمد على رصيد الأسرة من الخدمات.

ضابط شرطة يلجأ لاقتباسات من 25 يناير

>وفى دائرة أبو كبير أيضًا استخدم مرشح حزب مستقبل وطن العقيد "عبد الله لاشين"، نفس الوسيلة حيث نشرت حملته عددًا من الأغانى الوطنية التى تدعو للمشاركة الانتخابية خاصة بعد رصد انخفاض المشاركة فى المرحلة الأولى، والتى تدعو للتغيير منها الأغنية الشهيرة "انزل وشارك" والتى دمجت على لقطات للمرشح فى جولاته مع مقاطع من ثورتى 25 يناير و30 يونيو وميدان التحرير.