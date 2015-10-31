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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يشارك بالحضور فى عملية جراحية بقسم التجميل

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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يشارك بالحضور فى عملية جراحية بقسم التجميل بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يشارك بالحضور فى عملية جراحية بقسم التجميل
شارك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة بالحضور اثناء جراحة تجميل يجريها د.هنرى كاواموتو أستاذ جراحة التجميل وجراح الوجه والفكين والجمجمة بجامعة كاليفورنيا ومؤسس الجمعية العالمية لجراحات الوجه والجمجمة داخل قسم التجميل بكلية الطب .

وأشار الدكتور كرم علام مدرس جراحة التجميل أن زيارة الدكتور هنرى تستمر خمسة أيام يلقى فى اليومين الاول والثاني محاضرات عن العيوب الخلقية للوجه والجمجمة للأطفال وكسور وأورام وتشوهات الوجه والفكين للبالغين، وفى اليوم الثالث يقيم عيادة تعليمية يتم فيها مناظره وفحص ومناقشة حالات الشق الوجهى وشق سقف الحلق ،وتشوهات عظام الفكين وكسور عظام الوجه والجمجمة بالاضافه إلى العيوب الخلقية للأنف والإذن والوجه وفى اليويمن الرابع والخامس سيجرى فى الفترة الصباحية عمليات جراحية .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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