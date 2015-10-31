تموين القليوبية: "الإنتاج الحربى" تراجع أكثر من مليون بطاقة بالمحافظة

أكد المهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن وزارة الإنتاج الحربى قامت بمراجعة مليون و93 ألف بطاقة تموينية بالمحافظة، ويوجد 41 ألف بطاقة تموينية لم تتم مراجعتها حتى الآن وستتم المراجعة خلال الأيام القادمة للتأكد من دقة البيانات الموجودة بتلك البطاقات.

وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية إلى أن السبب في اختيار الدكتور خالد حنفى وزير التموين لوزارة الإنتاج الحربى لمراجعة تلك البطاقات لامتلاك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة وبعد الأحداث المتكررة من أخطاء الشركات الخاصة أثناء مراجعة البطاقات.

أضاف وكيل الوزارة أن الهدف من تلك المراجعات هو التأكد من البيانات الخاصة بكل بطاقة وفحص المشاكل المتكررة من البطاقات على مستوى مكاتب التموين بالمحافظة.

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