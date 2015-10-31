بالصور.. نجاح تجربة أول معرض للسيارات المستعملة بأسيوط

نجح عدد من شباب محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، فى تنفيذ أول معرض للسيارات المستعملة بميدان أسماء الله الحسنى المواجهه لبوابة جامعة الأزهر.

وقال وائل أبو سالم، صاحب فكرة تجربة سوق للسيارات المستعملة بأسيوط: "من خلال طبيعة عملى لاحظت أن هناك رواجا فى تجارة السيارات المستعملة بأسيوط، ويضطر الكثير من أبناء المحافظة للسفر إلى القاهرة والتوجه لأسواق السيارات، نظرا للتنوع الموجود والأسعار المناسبة، مما يكلف مواطنى أسيوط مجهودا كبيرا ونفقات إضافية، كما أنه يشترى من أشخاص لا يعرفهم بالقاهرة والمحافظات الأخرى، مما قد يعرص البعض للخطورة فى التعامل مع الغرباء".

وأضاف: "جاءت الفكرة بأن يكون لأسيوط سوق سيارات مستعملة خاص بها، لتخفيف الأعباء المالية على البائع والمشترى وتوفير جو من الراحة والطمأنينة فلا مكان للسماسرة فى هذا السوق، حيث إن البيع بشكل مباشر، ومن خلال الدعوة التى تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لاقت الفكرة قبولا كبيرا حيث أكد 6750 شخصا حضورهم ونحو 5 آلاف شخص أبدوا اهتمامهم بالأمر.

وشهد الميدان منذ الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مشاركة العشرات من المواطنين فى عمليات البيع والشراء دون وجود لسماسرة، ولاقت الفكرة استحسان المشاركين ومن المتوقع ان يتم تنظيم السوق بشكل دورى فى ذات الموعد من كل أسبوع .



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