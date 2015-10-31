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إضراب الأطباء بمستشفى إدكو بالبحيرة احتجاجا على اعتداءات أهالى المرضى

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إضراب الأطباء بمستشفى إدكو بالبحيرة احتجاجا على اعتداءات أهالى المرضى إضراب الأطباء بمستشفى إدكو بالبحيرة احتجاجا على اعتداءات أهالى المرضى
دخل عدد من الأطباء بمستشفى إدكو العام بالبحيرة، مساء اليوم، فى إضراب عن العمل احتجاجًا على اعتداء بعض أهالى المرضى عليهم خلال أدائهم لعملهم، وكذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وأدى الإضراب إلى حالة من الارتباك داخل المستشفى خاصة بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تم استدعاء بعض الأطباء من إجازتهم لسد العجز بعد إعلان الإضراب، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة للسيطرة على الأوضاع وإقناع الأطباء بإنهاء الإضراب مع وعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.

من جانبه، أكد النائب البرلمانى محمد زين الدين، على وجود حالة من سوء الإدارة داخل المستشفى، مطالبًا وزير الصحة ومحافظ البحيرة بالتدخل الفورى من أجل تحسين حالة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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مصر 365