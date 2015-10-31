نائب بسوهاج: أسعى إلى تشغيل الشباب بإقامة المشروعات على الأراضى الصحراوية

قال أحمد وائل المشنب، الفائز بدائرة مركز أخميم بسوهاج، إنه يسعى بعد نجاحه إلى إقامة مشروعات للشباب على الأراضى الصحراوية بطريق البحر الأحمر، وذلك بتخصيص عدد من الأفدنة لكل شاب لزراعتها أو إقامة مشروع عليها، سواء خدمى أو إنتاجى، وذلك لتشغيل الشباب، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج من أفقر محافظات الجمهورية.

وأضاف المشنب، فى تصريحات خاصة، أنه يسعى إلى حل مشكلة الصرف الصحى وتحسين مياه الشرب خاصة فى قرية الكولة وهى أفقر قرية على مستوى الجمهورية ومعدومة تماما، مشيرا إلى أنهم يشربون مياه غير صالحة للشرب وسوف يضع فى اعتباره هذه القرية بالتحديد لما تعانيه من فقر شديد وخدمات معدومة.

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