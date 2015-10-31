أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب بسوهاج: أسعى إلى تشغيل الشباب بإقامة المشروعات على الأراضى الصحراوية

Google+ Print
نائب بسوهاج: أسعى إلى تشغيل الشباب بإقامة المشروعات على الأراضى الصحراوية نائب بسوهاج: أسعى إلى تشغيل الشباب بإقامة المشروعات على الأراضى الصحراوية
قال أحمد وائل المشنب، الفائز بدائرة مركز أخميم بسوهاج، إنه يسعى بعد نجاحه إلى إقامة مشروعات للشباب على الأراضى الصحراوية بطريق البحر الأحمر، وذلك بتخصيص عدد من الأفدنة لكل شاب لزراعتها أو إقامة مشروع عليها، سواء خدمى أو إنتاجى، وذلك لتشغيل الشباب، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج من أفقر محافظات الجمهورية.

وأضاف المشنب، فى تصريحات خاصة، أنه يسعى إلى حل مشكلة الصرف الصحى وتحسين مياه الشرب خاصة فى قرية الكولة وهى أفقر قرية على مستوى الجمهورية ومعدومة تماما، مشيرا إلى أنهم يشربون مياه غير صالحة للشرب وسوف يضع فى اعتباره هذه القرية بالتحديد لما تعانيه من فقر شديد وخدمات معدومة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365