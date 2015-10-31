الشئون الصحية بالوادى الجديد تبدأ حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة

قالت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن المديرية ستبدأ اليوم السبت حملة التطعيم ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية، والتى يشارك فيها 83 فريقًا طبيًّا لتطعيم أكثر من 63 ألف طفل وطفلة من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات، بالإضافة إلى تلاميذ الصف الخامس الابتدائى العام والأزهرى، حيث تستمر الحملة لمدة 3 أسابيع.

وأضافت مشرف، فى تصريحات صحفية، أن فرق التطعيم سوف تقوم بالمرور على دور الحضانة والمدارس والمعاهد الأزهرية والمراكز الطبية والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومكاتب الصحة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرة إلى أن المحافظة خالية من مرض الحصبة تمامًا.