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مرشح برفتى يستعير ألحان أغانٍ وطنية للدعاية الانتخابية له

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مرشح برفتى يستعير ألحان أغانٍ وطنية للدعاية الانتخابية له مرشح برفتى يستعير ألحان أغانٍ وطنية للدعاية الانتخابية له
ابتكر رجل الأعمال أحمد فودة نصير رئيس لجنة تنمية الموارد بنادى الزمالك، والمرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، إسلوبًا جديدًا للدعاية الانتخابية، حيث استعارت حملة المرشح أنغام أغنيتى "يا رب أحفظ " للمطرب مصطفى كامل، وأغنية "صلوا على النبى"، لإعداد أغنيتين دعائيتين للمرشح، لحث المواطنين على التصويت له فى الانتخابات.

وقامت حملة المرشح بنسخ الاغنيتين على "فلاشات" وتوزيعها على المواطنين وأصحاب السيارات والدراجات النارية"التوك توك" فى نطاق مركز زفتى.

ويذكر أن محافظة الغربية من المحافظات التى ستجرى بها الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية يومى 22 و23 نوفمبر المقبل.

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مصر 365

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