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"المصير الجديد" تكشف تراجع "النور" فى الانتخابات

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"المصير الجديد" تكشف تراجع "النور" فى الانتخابات "المصير الجديد" تكشف تراجع "النور" فى الانتخابات
فى إطار مبادرة رعاية اليوم السابع للصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لشهر نوفمبر لصحيفة المصير الجديد، الصادرة بمحافظة جنوب سيناء، ويرأس مجلس إدارتها عصام صبحى، حيث أبرزت فى صفحتها الأولى كارثة عن حضانات الأطفال فى المحروسة تلقن الأطفال المذهب الشيعى والأفكار المتطرفة.. والمسئولون فى خبر كان.

كما أشارت إلى الأسباب الحقيقية لتراجع حزب النور فى انتخابات الجولة الأولى.

وقامت الصحيفة بعمل تحقيق عن مافيا المدارس الخاصة تحرق جيوب أولياء الأمور.. ووزارة التعليم تتحول لوزارة التحرش والاغتصاب.

ومن أبرز ما جاء من أخبار وتحقيقات:

- محافظات الصعيد تعانى من الفقر والجهل والمرض وعجز الحكومات السابقة

- تفاصيل مقتل السيدة وابنتها الكويتية بالمنيا

- رئيس الوزراء يوافق على إنشاء مطار رأس سدر

- مدرسة الحرية تغرق فى مياه الصرف الصحى بالدقهلية

- كارثة حضانات الأطفال فى مصر المحروسة تلقن الأطفال المذهب الشيعى والأفكار المتطرفة والمسئولون فى خبر كان

- عصام صبحى يكتب: وزارة التربية والتعليم تتحول إلى وزارة التحرش والاغتصاب

- المصير تكشف بالمستندات رئيس القطاع القانونى لكهرباء توزيع الدلتا يسرق المال العام

- الوحدة الصحية بكوم مطاى بالمنيا تتحول لساحة لانتظار الحمير

- الأسباب الحقيقة لتراجع شعبية حزب النور فى انتخابات المرحلة الأولى

- محافظ جنوب سيناء يتعهد بحل مشاكل المستثمرين

- جيفارا الجافى مرشح البرلمان بجنوب سيناء: حصلت على رمز السفينة لكى أبحر بها من أجل تقديم أفضل الخدمات وتقديم روشتة لتعافى السياحة

- مركز أيادى المستقبل للأورام بالإسكندرية صرح عظيم يقوم بعلاج المرضى بالمجان
>- كارثة كل عام الإسكندرية غرقت فى شبر مية

- مباحث ثان شرم الشيخ تكشف غموض سرقة محل العطور بسنتر الياسمين

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مصر 365

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