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اليوم.. انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة بالإسماعيلية

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اليوم.. انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة بالإسماعيلية اليوم.. انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة بالإسماعيلية
أعلن الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أن اليوم السبت انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة، والحصبة الألمانية التى تنظمها وزارة الصحة والتى تستمر حتى 21 نوفمبر 2015، بجميع محافظات الجمهورية لتطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى عمر 10 سنوات.

وأشار الدكتور هشام الشناوى، إلى أن الحملة تشارك فيها جميع الإدارات والوحدات التابعة لوزارة الصحة وتحت إشراف طبى كامل فى جميع المدارس الابتدائية والحضانات ورياض الأطفال، وجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمواقع الصحية الأخرى ويتم التطعيم عن طريق فرق مدربة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى عدم توافر التطعيمات الخاصة بهذا المرض إلا فى وزارة الصحة والإدارات والهيئات التابعة لها فقط.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن إدارة الطب الوقائى بالمديرية تحت رئاسة الدكتورة نسرين يوسف عبد الرازق قامت بتنظيم ندوات لتوعية المواطنين بأهمية التطعيمات، وبحضور ممثلين من مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والجمعيات الأهلية والكنائس والجهات الإعلامية والتضامن الاجتماعى، وتم خلال هذه الندوات عرض لبرامج وخطة الوزارة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، ومتلازمة الحصبة الألمانية.

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مصر 365