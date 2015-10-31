3 تحديات تواجه الزمالك أمام الإنتاج

"لا نريد أزمة مبكرة" ربما تكون هذه هي كلمات المدير الفني للزمالك جوزفالدو فيريرا للاعبيه قبل لقاء الإنتاج الحربي يوم السبت في ثالث جولات الدوري المصري.

ويواجه الزمالك منافسه الإنتاج الحربي في ملعب بتروسبورت في ثالث جولات الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة إلا ربع.

ويدخل الفريق الأبيض حامل لقب البطولة المباراة هو يمتلك في رصيده أربع نقاط، فيما يأتي الإنتاج الحربي بدون أي نقاط بعد الهزيمة في أول مباراتين.

ويرصد FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الزمالك أمام فريق المدرب شوقي غريب.

أزمة مبكرة

يدخل الزمالك المباراة بعد تعادله الغير متوقع أمام أسوان سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية، ولا يرغب الفريق في تكرار سيناريو الموسم الماضي.

فخلال الموسم الماضي اكتسح الزمالك منافسه طلائع الجيش بستة أهداف لهدف في الجولة الأولى ثم تعادل سلبيا في ثلاث مباريات متتالية أمام اتحاد الشرطة، الداخلية، ووادي دجلة.

ولا يود الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا في دخول الفريق في دوامة النتائج السلبية حيث يرغب في الحصول على النقاط الثلاث قبل ملاقاة المقاولون في الجولة الرابعة ومن ثم التوقف كي يكون الفريق في وضع جيد في جدول الترتيب.

الجبهة اليمنى

من يلعب في الجبهة اليمنى للزمالك؟ سيكون هذا هو السؤال الأبرز الذي يشغل بال فيريرا في ظل غياب أحمد توفيق وحازم إمام.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بستة لاعبين في خط دفاعه هم شريف علاء – عمر جابر – إسلام جمال – أحمد دويدار – محمد عادل جمعة – حمادة طلبة.

الحل قد يبدو في عمر جابر الذي شارك كثيرا في ذلك المركز، ولكن فيريرا أكد في وقت سابق أنه يرى أن مكان الأول هو في وسط الملعب بينما توفيق في الجبهة اليمنى.

إذن فمن المحتمل أن يلعب حمادة طلبة كظهير أيمن على أن يكون محمد عادل جمعة في الناحية الأخرى.

لذا فإن فيريرا عليه إيجاد حل لذلك الأمر قبل المباراة حتى يعمل على خلق جبهة قوية للفريق في المباراة.

مواجهة طموح الإنتاج

يطلق العديد على فريق الإنتاج الحربي "منتخب مصر" وذلك بسبب وجود العديد من اللاعبين الدوليين فيه بالإضافة للمدير الفني السابق الفراعنة شوقي غريب.

ولكن على الرغم من تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات فإنه خسر أول مباراتين أمام الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري وتلقى ثلاثة أهداف ولم يسجل أي هدف.

وأمام الزمالك سيرغب لاعبو الإنتاج في إثبات أنفسهم وتقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب.