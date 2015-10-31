ننشر تفاصيل ضبط أخطر خلية إرهابية متورطة فى تفجير خطى مياه بدمنهور

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل ضبط أخطر خلية إرهابية متورطة فى تفجير خطى مياه بدمنهور، وبحوزتهم 2 عبوة ناسفة معدة للتفجير، والمحرر عنها المحضر رقم 7637/2015 إدارى مركز دمنهور بتاريخ 16 أغسطس الماضى بشأن زرع عدد (2) عبوة متفجرة بماسورتى مياه الشرب القادمتين من محطة منشأة نصار بأبو حمص والمغزيتان لقرية زاوية غزال وضواحيها.

وما أسفرت عنه جهود فريق البحث، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير الإدارة، بالاشتراك مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بالبحيرة وقتها، من كشف غموض تلك الواقعة وتحديد عناصر الخلية الإرهابية التى ارتكبتها وضبط عدد (4) من عناصرها وبحوزتهم عدد (2) عبوة معدة للتفجير، عدد 5 صواعق كهربائية السيارة رقم ب ف ج 9341.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أخطر خلية إرهابية مرتكبة واقعة تفجير عبوتين ناسفتين أسفل ماسورتين للمياه إحداهما تغذى قرى وتوابع مجلس قرية زاوية غزال بدمنهور والأخرى تغذى بعض قرى نديبة والأبعادية، ما أسفر عن إحداث قطع طولى بالماسورتين نتج عنه انقطاع تام للمياه وتوقف محطات تنقية المياه بشكل كامل.

ترجع أحداث الواقعة ليوم 16 أغسطس الماضى، حينما قام إرهابيون بزرع عبوتين ناسفتين أسفل ماسورتين للمياه إحداهما تغذى قرى وتوابع مجلس قرية زاوية غزال بدمنهور، والأخرى تغذى بعض قرى نديبة والأبعادية، ما أسفر عن إحداث قطع طولى بالماسورتين نتج عنه انقطاع تام للمياه، وتوقف محطات تنقية المياه بشكل كامل. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الوقائع، وتم فرض كردونات أمنية لمنع اقتراب المواطنين، كما تم تمشيط الأماكن المجاورة للتفجيرات بواسطة الكلاب البوليسية.

وجه اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد خالد عبد الحميد، رئيس قسم المباحث الحنائية، والعميد حازم حسن، وكيل المباحث، بالاشتراك مع فريق آخر من أكفأ ضباط فرع الأمن الوطنى لسرعة ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية.

اليوم واستكمالاً لاستهداف باقى عناصر تلك الخلية تم إعداد مأمورية مكبرة بالاستعانة بـ6 مجموعات قتالية لاستهداف عناصر الخلية، وتمكن ضباط فرع الأمن الوطنى بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط كل من "محمد ممدوح إبراهيم الرومى" موظف بمكتبه مصر العامة، ومقيم إفلاقة البلد دائرة مركز دمنهور، "أنس محمد أيمن محمود الأسطى" طالب بكلية الهندسة بالإسكندرية ومقيم شارع الجمهورية دائرة دمنهور، "رجب أحمد على أبو عامر" فنى كهرباء بهندسة غرب النوبارية ومقيم عزبه القنطرة - بسطره دائرة المركز ، "محمد أحمد الصاوى أحمد على" عامل بشركة سيناء للغاز، ومقيم عزب قابيل زاوية غزال دائرة المركز، وضبط بحوزتهم عبوة ناسفة معدة للتفجير تحوى "مؤقت زمنى، مفجر، مكبر، مواد شديدة الانفجار، كمية من الدوائر الكهربية والشرائح الإلكترونية التى تعمل كمؤقت ومفجر زمنى، سيارة ميكروباص "تناية" تحمل لوحات معدنية أرقام 2619 ب ق أ".

وبمواجهتهم اعترافوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى وأنهم ضمن عناصر لجنة العمليات النوعية بدائرة مدينة دمنهور وأنهم قاموا بالاشتراك مع باقى المتهمين المحددين والمضبوطين بارتكاب تلك الواقعة .

وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

>