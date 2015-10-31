أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور الجيزة يضبط 350 مخالفة مرورية منها 13 "توك توك" بأكتوبر

Google+ Print
مرور الجيزة يضبط 350 مخالفة مرورية منها 13 "توك توك" بأكتوبر مرور الجيزة يضبط 350 مخالفة مرورية منها 13 "توك توك" بأكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ولرفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وحررت الحملات المرورية بقطاع أكتوبر 350 مخالفة متنوعة لقيادة بدون رخص وانتظار خاطئ وكلابش، و185 مخالفة نموذج 125، وحجز 13 مركبة "توك توك" تسير بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة والتصالح فى 24 مخالفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365