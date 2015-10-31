مرور الجيزة يضبط 350 مخالفة مرورية منها 13 "توك توك" بأكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ولرفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وحررت الحملات المرورية بقطاع أكتوبر 350 مخالفة متنوعة لقيادة بدون رخص وانتظار خاطئ وكلابش، و185 مخالفة نموذج 125، وحجز 13 مركبة "توك توك" تسير بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة والتصالح فى 24 مخالفة.

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