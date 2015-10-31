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مصدر أمنى ينفى ما تداولته مواقع حول انتحار موظفة بقطاع الأخبار بالعجوزة

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مصدر أمنى ينفى ما تداولته مواقع حول انتحار موظفة بقطاع الأخبار بالعجوزة مصدر أمنى ينفى ما تداولته مواقع حول انتحار موظفة بقطاع الأخبار بالعجوزة
نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، ما تردد عن انتحار موظفة بقطاع الأخبار تدعى "إيناس.ز" داخل شقتها بالعجوزة، وأكد المصدر أن الوفاة كانت طبيعية ولا توجد أى شبهة جنائية.

وأضاف المصدر أن المتوفاة كانت تقيم بمفردها، حيث كان أفراد أسرتها يطمئنون عليها من خلال الاتصالات الهاتفية، ويوم وفاتها اتصلوا عليها عدة مرات ولم يتلقوا أى استجابة منها، مما دفعهم لإبلاغ قسم شرطة العجوزة وانتقل المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث القسم إلى الشقة، وتم فتحها ليعثر عليها مفارقة الحياة، وتبين من خلال التقرير الطبى أن الوفاة طبيعية.

وكانت مواقع إخبارية تداولت خبرا لوفاة "إيناس ز"، موظفة بقطاع الأخبار بالتليفزيون بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، وذلك بعد تلقى الأجهزة الأمنية بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق وبفتحها عُثر على جثتها فى حالة تعفن.

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