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حظك اليوم برج الثور الأحد 1/11/2015

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حظك اليوم برج الثور الأحد 1/11/2015 حظك اليوم برج الثور الأحد 1/11/2015

لبرج الثور:


>مهنياً: قد تحتاج اليوم إلى الصبر ومزيد من الهدوء والانتباه الدقيق، وعليك أن تتعامل مع الوضع بانضباط بعيدًا عن المغامرات والاستثمارات المجازفة.

عاطفياً: تستعيد مع الشريك بعض الذكريات الماضية، أو قد يعيد إليك أمرًا قديمًا، حاول أن تحصل على السعادة فى معظم الفترات

صحياً: الصحة سلاح ذو حدين، إذا أهملتها خسرت وأصابتك الأمراض، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك وتفاديت الإصابة بأى مرض.

توقعات علماء الفلك:


>كن مرنًا ومنفتحًا فى معالجة بعض الأمور المعقدة. تستعيد عافيتك اليوم وترتفع معنوياتك وتعود الأمور إلى طبيعتها. كن حذرًا من المواقف المفاجئة والتغيرات الطارئة التى تثير غضبك واشمئزازك. تشكو اليوم من ضغط العمل ومن كثرة الصعوبات، هدئ من روعك.

 

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مصر 365

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