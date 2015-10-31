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حظك اليوم برج الجدى الأحد 1/11/2015

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 1/11/2015 حظك اليوم برج الجدى الأحد 1/11/2015

لبرج الجدى:


>مهنياً: تشعر اليوم بالجرأة الزائدة وترغب فى تملك زمام الأمور، وما تفعله من أعمال حسنة يقدرها الآخرون، حافظ على قيادتك وأسلوبك الجديد مع فريق العمل.
>عاطفياً: الغيرة تهدد حياتك المستقبلية مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن أكثر ليونة فى تعاملك معه حتى يشعر منك بالحنان.

صحياً: حاول أن تخرج اليوم فى نزهة ما إلى أحد الأماكن الهادئة، فهى من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسيًا وجسديًا للتخلص من ضغوط العمل.

توقعات علماء الفلك:


>ربما تكون محبطًا اليوم بسبب التراجع فى العمل، خاصة أنك لم تحصل على الترقية التى كنت تنتظرها منذ وقت طويل. تميل اليوم للتحدث مع أحد زملائك عن همومك ومخاوفك من العمل فى الفترة المقبلة. كن حذرًا من التصريح بمشاعرك فالبعض قد يراك طموحًا بشكل مبالغ فيه.

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مصر 365

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