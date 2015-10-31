حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1/11/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>مهنياً: قد تطرأ بعض التغييرات على مجال عملك وفى المؤسسة التى تعمل لديها، لكنها تكون فى مصلحتك وتتمكن من خلالها التوجه نحو الأمام.

عاطفياً: تقع اليوم فى اختبار بخصوص العلاقة الزوجية، فإما الاستمرارية أو الانفصال، حاول السيطرة على الامور حتى تجتاز هذا الاختبار وتحافظ على استقرار العلاقة.

>صحياً: لا تفسح فى المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك، فقد يشكل هذا الأمر خطرًا على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>ابتعد عن الضجيج والمشاكل اليوم بقدر الإمكان وتسلح بالصبر وبالهدوء. لا تهمل أغراضك ومقتنياتك الشخصية ولا تتركها لأحد حتى لا يعبث بها. تحركاتك كلها ستكون ناجحة هذا اليوم ولذلك سترتفع معنوياتك ويزداد شعورك بالتفاؤل والحماس.