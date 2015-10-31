حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنياً: تشعر اليوم بالانكماش والعزلة وتحتاج إلى مساعدة معنوية من الآخرين، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين فى التعامل مع الآخرين.

عاطفياً: احذر من انفجار عاطفتك وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن، حتى لا تتسبب فى تفاقم الخلافات والمشكلات مع الحبيب.

صحياً: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا فى تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك والتى تساعدك على استعادة النشاط والحيوية.

توقعات علماء الفلك:

>راقب تصرفاتك جيدًا خلال هذه الفترة وكن حريصًا على إنجاز عملك فى أقل وقت ممكن. تتخذ بعض القرارات اليوم التى قد تغير من وضعك المالى والمهنى قريبًا. حاول أن تتكيف مع الأوضاع وتجنب الجدل واختلاق المشاكل.