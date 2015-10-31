أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/11/2015 حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/11/2015

لبرج الحمل:


>مهنياً: تشعر اليوم بالانكماش والعزلة وتحتاج إلى مساعدة معنوية من الآخرين، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين فى التعامل مع الآخرين.

عاطفياً: احذر من انفجار عاطفتك وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن، حتى لا تتسبب فى تفاقم الخلافات والمشكلات مع الحبيب.

صحياً: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا فى تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك والتى تساعدك على استعادة النشاط والحيوية.

توقعات علماء الفلك:


>راقب تصرفاتك جيدًا خلال هذه الفترة وكن حريصًا على إنجاز عملك فى أقل وقت ممكن. تتخذ بعض القرارات اليوم التى قد تغير من وضعك المالى والمهنى قريبًا. حاول أن تتكيف مع الأوضاع وتجنب الجدل واختلاق المشاكل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى