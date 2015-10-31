حظك اليوم برج الحوت الأحد 1/11/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك :

>مهنياً: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة فى العمل تنعشك>عاطفياً: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولاسيما بعد الركود الذى عرفته أخيرًا.>صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحى تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك فى كل ما تقوم به رياضيا.>تستطيع اليوم التعبير عن آرائك بصراحة ويسر، ولكن ما زال لديك بعض الرؤى والأفكار التى لا يمكنك التصريح بها هذه الفترة بالتحديد، وهذا ما يجعلك محبطًا بعض الشىء اليوم. كن حذرًا فالشعور بالإحباط قد يؤثر على ثقتك فى نفسك وربما تخسر كل شىء.

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