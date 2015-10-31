حظك اليوم برج الدلو الأحد 1/11/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

توقعات علماء الفلك:

>مهنياً: كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء فى الحكم على الأمور، وتجنّب النزاعات مع المسئولين والزملاء كما مع العدالة، وخفف من الطموحات الكبيرة.>عاطفياً: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إلى جانبه.>صحياً: وضع صحى ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقربين منك به فتريح نفسك نوعاً ما.>تريد اليوم أن تعلن عن خططك المستقبلية التى تخص المرحلة القادمة من حياتك. أنت مستعد لأى تحدٍ مهما كانت خطورته وصعوبته. حان الوقت الآن لتحقيق طموحاتك وأحلامك. احصل على الدعم الذى تحتاج إليه من الآخرين ولكن فقط بعد التخطيط لكل شيء ووضع إستراتيجية ناجحة لتحقيق هذه الأهداف.