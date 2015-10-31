حظك اليوم برج السرطان الأحد 1/11/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنياً: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعى، فإن الأمور تسير جيداً

عاطفياً: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعاً لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.

>صحياً: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفى غير محلها دون استشارة الطبيب، هذا الأمر قد يعرضك للإصابة بالأمراض الخطيرة.

توقعات علماء الفلك:

>ربما تقوم اليوم بتسجيل لقاء مهم أو مكالمات مفيدة لك على الصعيد المهني. تجرى اليوم مع بعض الزملاء مفاوضات ناجحة. اذهب لعملك مبكرًا اليوم ولا تضع الوقت فى الأعمال الشاقة أولاً بل بادر بالانتهاء من المهام السهلة والبسيطة حتى لا تشعر بالملل والضغط.