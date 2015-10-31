حظك اليوم برج العقرب الأحد 1/11/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح أمامك الفرص الكثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتتمكن من معالجة كل المسائل بحكمة وذكاء.

عاطفياً: عليك أن تكون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن هناك متغيرات كثيرة تلوح فى الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

صحياً: النصائح التى يقدمها بعض الأطباء فى البرامج التليفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا تقيدت بها وحرصت على اتباعها.

توقعات علماء الفلك:

تخصص بعض الوقت اليوم لتنمية موهبة الغناء أو الرقص أو العزف على إحدى الأدوات الموسيقية. ربما لا تصل إلى النتائج التى كنت تتوقعها، ولكن لا بأس من تكرار المحاولة حتى تصل إلى ما تريد. لديك أحلام عديدة اليوم، وغدًا ستصبح حقيقة.