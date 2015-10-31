أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الأحد 1/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأحد 1/11/2015 حظك اليوم برج القوس الأحد 1/11/2015

لبرج القوس:

مهنياً: تبدو اليوم منفعلاً أمام بعض الأحداث والتطورات، لكن ثمة تجديد فى أوضاعك وتغيير فى ظروف حياتك المهنية يسمو بك نحو حياة أفضل.

عاطفياً: تحاول أن تنجح فى تثبيت علاقتك بالحبيب، ولكنك تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب التى تعوق محاولاتك لتصل إلى الحل المناسب.

صحياً: أنت غريب الأطوار بعض الشىء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ فهى الافضل للحصول على اللياقة والرشاقة.

توقعات علماء الفلك:

من الطبيعى أن تخاف مما ينتظرك فى المستقبل وربما تفكر فى ذلك كثيرًا، ولكن ليس من الطبيعى أو المنطقى أن تخاف من الحاضر، فيمكنك أن تحسب خطواتك جيدًا حتى تتجنب المشاكل. يعترف من حولك خاصة زملائك فى العمل بجهودك التى تقدمها من أجل تحسين وضعك الحالى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى