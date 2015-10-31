حظك اليوم برج القوس الأحد 1/11/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنياً: تبدو اليوم منفعلاً أمام بعض الأحداث والتطورات، لكن ثمة تجديد فى أوضاعك وتغيير فى ظروف حياتك المهنية يسمو بك نحو حياة أفضل.

عاطفياً: تحاول أن تنجح فى تثبيت علاقتك بالحبيب، ولكنك تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب التى تعوق محاولاتك لتصل إلى الحل المناسب.

صحياً: أنت غريب الأطوار بعض الشىء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ فهى الافضل للحصول على اللياقة والرشاقة.

توقعات علماء الفلك:

من الطبيعى أن تخاف مما ينتظرك فى المستقبل وربما تفكر فى ذلك كثيرًا، ولكن ليس من الطبيعى أو المنطقى أن تخاف من الحاضر، فيمكنك أن تحسب خطواتك جيدًا حتى تتجنب المشاكل. يعترف من حولك خاصة زملائك فى العمل بجهودك التى تقدمها من أجل تحسين وضعك الحالى.

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