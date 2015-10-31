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حظك اليوم برج العذراء الأحد 1/11/2015

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 1/11/2015 حظك اليوم برج العذراء الأحد 1/11/2015
لبرج العذراء:

مهنياً: مبادرات ومغامرات مدعوما بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الأشخاص فتلاقى الإعجاب والتقدير.

عاطفياً: يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.

صحياً: تكون الإرادة صلبة جداً وعزيمتك لا تلين أمام جميع المغريات المضرة بالصحة.

لا تخش من مواجهة التحدى، كن مستعدًا وقدم أفضل ما لديك، قد تشعر أنك محبط وحزين بسبب ظروف ما فى العمل، وتراودك بعض الأفكار الغريبة وتعيش لحظات من التشاؤم، أعد قراءة حساباتك المالية فى فترة المساء حيث الهدوء والسكينة.

 

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مصر 365

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