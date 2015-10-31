حظك اليوم برج الميزان الأحد 1/11/2015

مهنياً: يحاول الكثير من المتربصين بك النيل من عزيمتك، فلا تدعهم يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتًا بين سائر المنافسين، دعك منهم وتقدم نحو تحقيق أهدافك.

عاطفياً: تزدهر الصداقات وتتعدد الرغبات تجاه العديد من الأشخاص، فيميل القلب إلى وجوه كثيرة، وقد يحتار فى الاختيار من بين الكثير ممن تراهم مناسبين.

صحياً: قد تحتار فى اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك فى جميعها لتساعدك على تحسين حالتك النفسية.

تمر اليوم بلحظات صعبة عندما تشعر أن الوقت يمر بسرعة جدًا دون الاستفادة منه بقدر الإمكان، قد تؤثر حالتك النفسية على من حولك فحاول أن تترك فرصة للآخرين ليساعدونك بدلا من إحباطهم، حاول أن تغير نشاطك اليوم وركز على الأنشطة التى تحبها.