حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الأحد 1/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنياً: تشعر اليوم بالانكماش والعزلة وتحتاج إلى مساعدة معنوية من الآخرين، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين فى التعامل مع الآخرين.

عاطفياً: احذر من انفجار عاطفتك وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن، حتى لا تتسبب فى تفاقم الخلافات والمشكلات مع الحبيب.

صحياً: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا فى تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك والتى تساعدك على استعادة النشاط والحيوية.

توقعات علماء الفلك:

راقب تصرفاتك جيدًا خلال هذه الفترة وكن حريصًا على إنجاز عملك فى أقل وقت ممكن. تتخذ بعض القرارات اليوم التى قد تغير من وضعك المالى والمهنى قريبًا. حاول أن تتكيف مع الأوضاع وتجنب الجدل واختلاق المشاكل.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنياً: قد تحتاج اليوم إلى الصبر ومزيد من الهدوء والانتباه الدقيق، وعليك أن تتعامل مع الوضع بانضباط بعيدًا عن المغامرات والاستثمارات المجازفة.

عاطفياً: تستعيد مع الشريك بعض الذكريات الماضية، أو قد يعيد إليك أمرًا قديمًا، حاول أن تحصل على السعادة فى معظم الفترات

صحياً: الصحة سلاح ذو حدين، إذا أهملتها خسرت وأصابتك الأمراض، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك وتفاديت الإصابة بأى مرض.

توقعات علماء الفلك:

كن مرنًا ومنفتحًا فى معالجة بعض الأمور المعقدة. تستعيد عافيتك اليوم وترتفع معنوياتك وتعود الأمور إلى طبيعتها. كن حذرًا من المواقف المفاجئة والتغيرات الطارئة التى تثير غضبك واشمئزازك. تشكو اليوم من ضغط العمل ومن كثرة الصعوبات، هدئ من روعك.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنياً: قد تطرأ بعض التغييرات على مجال عملك وفى المؤسسة التى تعمل لديها، لكنها تكون فى مصلحتك وتتمكن من خلالها التوجه نحو الأمام.

عاطفياً: تقع اليوم فى اختبار بخصوص العلاقة الزوجية، فإما الاستمرارية أو الانفصال، حاول السيطرة على الامور حتى تجتاز هذا الاختبار وتحافظ على استقرار العلاقة.

صحياً: لا تفسح فى المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك، فقد يشكل هذا الأمر خطرًا على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

ابتعد عن الضجيج والمشاكل اليوم بقدر الإمكان وتسلح بالصبر وبالهدوء. لا تهمل أغراضك ومقتنياتك الشخصية ولا تتركها لأحد حتى لا يعبث بها. تحركاتك كلها ستكون ناجحة هذا اليوم ولذلك سترتفع معنوياتك ويزداد شعورك بالتفاؤل والحماس.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنياً: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعى، فإن الأمور تسير جيداً

عاطفياً: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعاً لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.

صحياً: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفى غير محلها دون استشارة الطبيب، هذا الأمر قد يعرضك للإصابة بالأمراض الخطيرة.

توقعات علماء الفلك:

ربما تقوم اليوم بتسجيل لقاء مهم أو مكالمات مفيدة لك على الصعيد المهني. تجرى اليوم مع بعض الزملاء مفاوضات ناجحة. اذهب لعملك مبكرًا اليوم ولا تضع الوقت فى الأعمال الشاقة أولاً بل بادر بالانتهاء من المهام السهلة والبسيطة حتى لا تشعر بالملل والضغط.

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى التغيير الإيجابى فى مجال العمل، فيأتى بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميز تكون نتائجه غير متوقعة وتدهش الجميع.

عاطفياً: الحوار الهادئ يمكنك من حل الخلافات، إلا أن الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط وحاول أن توضح له الأمور.

صحياً: قد يورطك الإرهاق فى مشاكل صحية كثيرة اليوم مثل فقدان المناعة والشعور بالضعف، حاول الحصول على الراحة للتخلص كم تلك المشكلات.

توقعات علماء الفلك:

تجنب فى يوم مثل هذا إثارة العداوات وحافظ على سمعتك ولا تكن متسرعًا أو طائشًا. قد تتخلى عن مطلب أو ربما تتراجع عن إجراء خطوة ما بسبب قلة الدعم والتشجيع. على الجانب الآخر، تعيش أجمل لحظات حياتك اليوم مع الحبيب، وربما تتخذ قرارًا جديدًا بشأن علاقتكما.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنياً: مبادرات ومغامرات مدعوما بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الأشخاص فتلاقى الإعجاب والتقدير.

عاطفياً: يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.

صحياً: تكون الإرادة صلبة جداً وعزيمتك لا تلين أمام جميع المغريات المضرة بالصحة.

توقعات علماء الفلك:

لا تخش من مواجهة التحدى، كن مستعدًا وقدم أفضل ما لديك، قد تشعر أنك محبط وحزين بسبب ظروف ما فى العمل، وتراودك بعض الأفكار الغريبة وتعيش لحظات من التشاؤم، أعد قراءة حساباتك المالية فى فترة المساء حيث الهدوء والسكينة.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنياً: يحاول الكثير من المتربصين بك النيل من عزيمتك، فلا تدعهم يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتًا بين سائر المنافسين، دعك منهم وتقدم نحو تحقيق أهدافك.

عاطفياً: تزدهر الصداقات وتتعدد الرغبات تجاه العديد من الأشخاص، فيميل القلب إلى وجوه كثيرة، وقد يحتار فى الاختيار من بين الكثير ممن تراهم مناسبين.

صحياً: قد تحتار فى اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك فى جميعها لتساعدك على تحسين حالتك النفسية.

توقعات علماء الفلك:

تمر اليوم بلحظات صعبة عندما تشعر أن الوقت يمر بسرعة جدًا دون الاستفادة منه بقدر الإمكان، قد تؤثر حالتك النفسية على من حولك فحاول أن تترك فرصة للآخرين ليساعدونك بدلا من إحباطهم، حاول أن تغير نشاطك اليوم وركز على الأنشطة التى تحبها.

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح أمامك الفرص الكثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتتمكن من معالجة كل المسائل بحكمة وذكاء.

عاطفياً: عليك أن تكون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن هناك متغيرات كثيرة تلوح فى الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

صحياً: النصائح التى يقدمها بعض الأطباء فى البرامج التليفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا تقيدت بها وحرصت على اتباعها.

توقعات علماء الفلك:

تخصص بعض الوقت اليوم لتنمية موهبة الغناء أو الرقص أو العزف على إحدى الأدوات الموسيقية. ربما لا تصل إلى النتائج التى كنت تتوقعها، ولكن لا بأس من تكرار المحاولة حتى تصل إلى ما تريد. لديك أحلام عديدة اليوم، وغدًا ستصبح حقيقة.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنياً: تبدو اليوم منفعلاً أمام بعض الأحداث والتطورات، لكن ثمة تجديد فى أوضاعك وتغيير فى ظروف حياتك المهنية يسمو بك نحو حياة أفضل.

عاطفياً: تحاول أن تنجح فى تثبيت علاقتك بالحبيب، ولكنك تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب التى تعوق محاولاتك لتصل إلى الحل المناسب.

صحياً: أنت غريب الأطوار بعض الشىء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ فهى الافضل للحصول على اللياقة والرشاقة.

توقعات علماء الفلك:

من الطبيعى أن تخاف مما ينتظرك فى المستقبل وربما تفكر فى ذلك كثيرًا، ولكن ليس من الطبيعى أو المنطقى أن تخاف من الحاضر، فيمكنك أن تحسب خطواتك جيدًا حتى تتجنب المشاكل. يعترف من حولك خاصة زملائك فى العمل بجهودك التى تقدمها من أجل تحسين وضعك الحالى.

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنياً: تشعر اليوم بالجرأة الزائدة وترغب فى تملك زمام الأمور، وما تفعله من أعمال حسنة يقدرها الآخرون، حافظ على قيادتك وأسلوبك الجديد مع فريق العمل.

عاطفياً: الغيرة تهدد حياتك المستقبلية مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن أكثر ليونة فى تعاملك معه حتى يشعر منك بالحنان.

صحياً: حاول أن تخرج اليوم فى نزهة ما إلى أحد الأماكن الهادئة، فهى من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسيًا وجسديًا للتخلص من ضغوط العمل.

توقعات علماء الفلك:

ربما تكون محبطًا اليوم بسبب التراجع فى العمل، خاصة أنك لم تحصل على الترقية التى كنت تنتظرها منذ وقت طويل. تميل اليوم للتحدث مع أحد زملائك عن همومك ومخاوفك من العمل فى الفترة المقبلة. كن حذرًا من التصريح بمشاعرك فالبعض قد يراك طموحًا بشكل مبالغ فيه.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنياً: كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء فى الحكم على الأمور، وتجنّب النزاعات مع المسئولين والزملاء كما مع العدالة، وخفف من الطموحات الكبيرة.

عاطفياً: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إلى جانبه.

>صحياً: وضع صحى ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقربين منك به فتريح نفسك نوعاً ما.

توقعات علماء الفلك:

تريد اليوم أن تعلن عن خططك المستقبلية التى تخص المرحلة القادمة من حياتك. أنت مستعد لأى تحدٍ مهما كانت خطورته وصعوبته. حان الوقت الآن لتحقيق طموحاتك وأحلامك. احصل على الدعم الذى تحتاج إليه من الآخرين ولكن فقط بعد التخطيط لكل شيء ووضع إستراتيجية ناجحة لتحقيق هذه الأهداف.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنياً: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة فى العمل تنعشك

عاطفياً: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولاسيما بعد الركود الذى عرفته أخيرًا.

>صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحى تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك فى كل ما تقوم به رياضيا.

توقعات علماء الفلك:

تستطيع اليوم التعبير عن آرائك بصراحة ويسر، ولكن ما زال لديك بعض الرؤى والأفكار التى لا يمكنك التصريح بها هذه الفترة بالتحديد، وهذا ما يجعلك محبطًا بعض الشىء اليوم. كن حذرًا فالشعور بالإحباط قد يؤثر على ثقتك فى نفسك وربما تخسر كل شىء.