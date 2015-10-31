بالصور.. سلطنة عمان تستعد للإعصار شابالا وتوفير أماكن للإيواء واستعداد تام للتعامل

عقد بولاية مرباط العمانية اجتماعًا برئاسة سهيل بن محمد جداد نائب والى مرباط بحضور عدد من المسئولين بالولاية، للوقوف على مدى استعداد فرق الطوارئ لإدارة واحتواء المخاطر التى قد تتعرض لها الولاية نتيجة للإعصار "تشابالا"، الذى يضرب بحر العرب حاليًا.

وخلال الاجتماع تم تشكيل فرق عمل تتمركز فى مناطق الولاية المختلفة أثناء هطول الأمطار، وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الدعم اللازم، كما تم تحديد جميع مدارس الولاية الثمانية كمراكز للإيواء، واستعدت الهيئة العامة للدفاع المدنى والإسعاف للإعصار، إلى جانب استعداد وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للتعامل مع "تشابالا".

كما عقد بمبنى بلدية ظفار اجتماع لجنة الطوارئ بالبلدية لبحث الاستعدادات والمستجدات المتعلقة بالحالة المدارية المتوقعة على المحافظة، وذلك برئاسة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفرى رئيس بلدية ظفار، وناقش الاجتماع آخر المستجدات فيما يتعلق بالحالة المدارية ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل فرق العمل المشكلة وتنفيذ خطة العمل الموضوعة مسبقا فى هذا الجانب، وما يتطلبه ذلك من توفير الخدمات العامة والمعدات والأجهزة ومضخات تصريف المياه.

وأكد رئيس بلدية ظفار على أهمية التواصل والتنسيق الدائم بين فرق العمل واستعدادها للتعامل مع الإعصار فى ولاية صلالة ومختلف ولايات المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، حضر الاجتماع عدد من مسئولى بلدية ظفار ومديرى الدوائر الخدمية بالبلدية.

كما عقد مسلم بن نصيب بن على الشنفرى والى ضلكوت، اجتماعه الأول مع اللجنة المشكلة لمتابعة تطورات الأجواء المناخية بالولاية للوقوف على مدى استعداد فرق الطوارئ لإدارة واحتواء المخاطر التى قد تتعرض لها الولاية نتيجة الحالة التى يشهدها بحر العرب حاليًا، وحث سعادته خلال الاجتماع سكان الولاية والمقيمين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء مرور الحالة المدارية.

وحول الحالة الجوية فى بحر العرب يبث المسئولين فى سلطنة عمان إنذارات للتعريف بآخر تطور الحالة المدارية، حيث وضح إنذار رقم 1 آخر تحاليل المركز الوطنى للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بأن الاعصار "تشابالا" يتمركز حاليًا وسط بحر العرب اليوم، وتصل سرعة الرياح السطحية حول المركز تقريبا 110 إلى 120 عقدة (205 إلى 225 كم ساعة)، ويبعد مركز العاصفة المدارية حاليا 750 كيلو مترا عن سواحل محافظة ظفار، وتشير مختلف خرائط التنبؤات العددية إلى استمرار تحرك الإعصار المدارى باتجاه الغرب إلى الشمال الغربى حيث من المرجح أن يقترب الإعصار من سواحل محافظة ظفار والجمهورية اليمنية خلال الـ48 ساعة القادمة.



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