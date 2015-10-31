سكينة فؤاد:المال السياسى سبب هزيمة مرشحى اليسار وعليهم توحيد صفوفهم

قالت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، ومستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، إن المال السياسى كان سببًا كبيرًا فى هزيمة مرشحى اليسار فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث ظهر هذا المال بقوة خلال العملية الانتخابية.

وأضافت فؤاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب اليسارية تتحمل جزءًا كبيرًا من خسارتها فى الانتخابات، حيث لم تنتهز فرصة الانتخابات وترتب أوضاعها أو تتواصل مع قواعدها الجماهيرية، مطالبة إياهم بأن يعوا الدرس من المرحلة الأولى.

وأوضحت فؤاد، أن على الأحزاب اليسارية أن تجمع شتاتها وتوحد صفوفها، وتعلن برامجها للقواعد وتقنع الجميع بتبنى هذه البرامج كى تكون قوى مؤثرة فى المستقبل.

موضوعات متعلقة:

سكينة فؤاد: فوز 5 نائبات بجولة الإعادة تغير رائع وأهم ثمار ثورتى يناير ويونيو

موضوعات متعلقة

- العليا للانتخابات: 273 نائبا فازوا بعضوية البرلمان فى المرحلة الأولى

- العليا للانتخابات: 5 ملايين و554 ألف ناخب شاركوا فى الإعادة بنسبة 21.71%

- تزامنًا مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. 4 مرشحين خاسرون يعلنون الاعتصام داخل مقر "اللجنة العليا".. ويطالبون بعدم إعلان نتائج دائرة الوراق.. أحد المعتصمين: اللجنة تفصل فى طعنى بوقف إعلان الفائزين اليوم

>