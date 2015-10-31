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13% زيادة فى حمولات البضائع التى عبرت القناة الجديدة خلال سبتمبر الماضى

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13% زيادة فى حمولات البضائع التى عبرت القناة الجديدة خلال سبتمبر الماضى 13% زيادة فى حمولات البضائع التى عبرت القناة الجديدة خلال سبتمبر الماضى
كشفت تقارير إحصائية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة شهدت ارتفاع نسبة حمولات البضائع التى عبرت خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 13,1%، حيث عبرت القناة الجديدة حمولات قدرها 37959 ألف طن.

وأشارت التقارير الإحصائية، إلى أن القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب شهدت انخفاضًا فى الحمولات قدرة 10,4%، حيث عبرت خلال شهر سبتمبر من هذا العام حمولات قدرها 33563 ألف طن مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضى، والذى شهد عبور حمولات قدرها 36431 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن المجموع الكلى لعبور الحمولات خلال شهر سبتمبر من هذا العام ارتفع بنسبة 0,9% عن العام الماضى،حيث شهد سبتمبر 2015 عبور حمولات قدرها 70614 ألف طن مقابل 69994 ألف طن فى سبتمبر 2014.

أما المتوسط اليومى للحمولات خلال سبتمبر 2015 كان مقداره 2353,8 ألف طن مقارنة بسبتمبر 2014، والذى شهد متوسط حمولات قدرها 2333,1 ألف طن.


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