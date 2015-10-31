اليوم.. الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بالمدارس والميادين

تبدأ وزارة الصحة اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى، والتى تستهدف حملة التطعيم ضد الحصبة الأطفال من سن 9 شهور وحتى 10 سنوات، بالمدارس والميدانين والحضانات.

ويطلق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة اليوم السبت، الحملة من مركز طبى الشهداء بمحافظة الإسماعيلية.

وتكلف الحملة وزارة الصحة 165 مليون جنيه. وتنتشر الحملة فى مختلف المحافظات فى المدارس والحضانات والميادين والشوارع الرئيسية، ويشارك فيها 82 ألفًا من الأطقم الفنية والطبية.

وكانت وزارة الصحة ردت على الشائعات التى أكدت أن الطعم غير صالح، وأكدت على صالحيته.