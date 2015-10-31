"الرى": إزالة 6 آلاف و367 حالة تعدٍ على النيل منذ يناير الماضى

كشف المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع مياه النيل، أن إجمالى إزالات التعدى على نهر النيل بلغت 6 آلاف و367 إزالة منذ انطلاق الحملة فى يناير الماضى، وذلك من إجمالى نحو 50 ألفًا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل.

أضاف المهندس أحمد فتحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إزالة عدد 35 حالة تعدٍ على نهر النيل بمحافظات "الغربية، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان"، مشيراً إلى أن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات لتنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية.

من جانبه أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان"، داعيًا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلاً من الوقوع تحت طائلة القانون.

بالفيديو.. وزارة الرى تشن حملة لإزالة التعديات على النيل