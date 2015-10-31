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اليوم.."الجنايات" تستمع لأقوال الشهود فى قضية "اقتحام سجن بورسعيد"

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اليوم.."الجنايات" تستمع لأقوال الشهود فى قضية "اقتحام سجن بورسعيد" اليوم.."الجنايات" تستمع لأقوال الشهود فى قضية "اقتحام سجن بورسعيد"
تستمع، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، اليوم السبت للشهود فى محاكمة 51 متهمًا فى قضية "اقتحام سجن بورسعيد العمومى"، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة استاد بورسعيد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

بالصور.. بدء جلسة محاكمة 51 متهما بقضية "اقتحام سجن بورسعيد العمومى"
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