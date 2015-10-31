أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة الهجرة : تأخرنا فى بناء الثقة مع المصريين فى الخارج

Google+ Print
وزيرة الهجرة : تأخرنا فى بناء الثقة مع المصريين فى الخارج وزيرة الهجرة : تأخرنا فى بناء الثقة مع المصريين فى الخارج
أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن مهمتها لها شقين، الشق الصعب بسبب تأخر بناء الثقة مع المواطنين فى الخارج لفترة طويلة، مشيرة إلى أن سهولة المهمة تأتى من طيبة المصرى الذى لا يسعى إلا وراء من يسأل ويطمئن عليه.

وأوضحت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، خلال حوارها ببرنامج "القاهرة 360" مع الإعلامى أسامة كمال، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن شكوى المصرى تتواجد فى الخارج والداخل رغم التطورات التى تقوم بها الدولة فى الانتخابات البرلمانية، وخاصة أن دستور 2014 أعطى للمصريين فى الخارج حق الترشح فى البرلمان.

أضافت نبيلة مكرم، قائلة "هناك العديد من الإيجابيات لدى المصريين بالخارج، ويجب إعطاؤهم الفرصة للمساهمة فى بناء الدولة وإثبات وطنيتهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365