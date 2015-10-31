وزيرة الهجرة : تأخرنا فى بناء الثقة مع المصريين فى الخارج

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن مهمتها لها شقين، الشق الصعب بسبب تأخر بناء الثقة مع المواطنين فى الخارج لفترة طويلة، مشيرة إلى أن سهولة المهمة تأتى من طيبة المصرى الذى لا يسعى إلا وراء من يسأل ويطمئن عليه.

وأوضحت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، خلال حوارها ببرنامج "القاهرة 360" مع الإعلامى أسامة كمال، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن شكوى المصرى تتواجد فى الخارج والداخل رغم التطورات التى تقوم بها الدولة فى الانتخابات البرلمانية، وخاصة أن دستور 2014 أعطى للمصريين فى الخارج حق الترشح فى البرلمان.

أضافت نبيلة مكرم، قائلة "هناك العديد من الإيجابيات لدى المصريين بالخارج، ويجب إعطاؤهم الفرصة للمساهمة فى بناء الدولة وإثبات وطنيتهم".